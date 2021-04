Lugejakiri | Naise mure: kuidas kaitsta oma vara kärgperes? 

„Kui mehega tutvusin, siis oli tal eelmistest kooseludest kaks last. Kummagi naisega ei olnud soetatud kinnisvara ega muud väärtuslikku. Sisuliselt jätsid naised ta isegi kardinatest ja voodipesust ilma. Nüüd oleme ligi 10 aastat elukaaslased olnud ja meie vara on suurenenud. Minul on samuti eelmisest suhtest laps. Ühiseid lapsi meil veel ei ole, aga pole seda mõtet päris varna heitnud. Jutuks on tulnud ka abielu, aga selle kõige puhul kardan ma järjest enam seda, et pean tulevikus hakkama võitlema tema lastega, kes on emade poolt kasvatatud üles suunitlusega, et isa on rahamasin,” kirjutab Heili.