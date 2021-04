Lugejakiri | Ülemus viib kõik kringlid ja võileivad endale koju 

„Meil on ikka komme olnud, et igal sünnipäeval toob keegi midagi lauale. Kes teeb salatit, tellib tordi või koogid. Mõnikord on ka firmal tähtpäev, mille puhul midagi pakutakse. Ja igal tähtpäeval on ikka sama jama – ülemus tassib kõik toidud lõpuks endale koju,” kurdab Merje.

„Alguses on viisakas istumine, misjärel mingi hetk tuleb ülemuse poolt kommentaar, et ma panen endale koju midagi kaasa. Räägib, et ei viitsi kodus süüa hakata tegema ja lisaks – muidu meie istume ja sööme ega teegi tööd. No ausalt!” on Merje sõnul terve kollektiiv taolise käitumise pärast vihane.

Viimasel sünnipäeval otsustas Merje ülemusele sõnadega vastu astuda.

„Ütlesin, et meist osadel on tööpäev läbi ja küll me söödud saame. Vihjates, et ärgu toitu omale kotti toppigu. Uskusmatu, aga ta tegi seda ikkagi! Me jätvat muidu toidu vedelema! Mis toimub? Tema saab meist palju enam palka, aga ei oska viisakas sündmustel olla ega teistega arvestada,” selgitab Merje.

Nii oligi ülemus ka viimasel korral tõstnud endale kaasa kringlit, leivakrõpse ja puuvilju.