USSIKEELED | KEHAPOSITIIVSUS: kas ülekaalulise ülistus või tõdemus, et ilu ei sõltu kehamassist? Keit Paju, Johanna-Kadri Kuusk , täna 17:15

Foto: Erki Parnaku

Seekord on “Ussikeelte” podcastis teemaks kehapositiivsus. Kas selle taga on ülekaalulisuse ja rasvumise normaliseerimine ning pealesurumine või hoopis sõnum, et inimese ilu ja väärtus ei sõltu tema keha suurusest või kaalust?