Suhted Viis asja, mis võivad pärast seksi sinu vagiinaga juhtuda Naisteleht.ee , täna 15:07 Jaga: M

Foto: Pexels

Aeg-ajalt võid märgata, et pärast seksi on asjad seal all kuidagi teistmoodi. Kui miski tundub valesti või valus, on loomulik mõelda, kas kõik on ikka korras ning kas see vajaks arsti sekkumist. Glamour toob välja viis põhilist asja, mis naisi pärast vahekorda tabada võivad.