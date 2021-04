Dilaila kolumn | Filmihommik bossi raha eest 

Kontoris veedan suure osa ajast tibidega kohvitassi taga või Teamsi ja Slacki kaudu kõlakaid vahetades. Kevaditi on eriti põnev meie moekriitika rubriik. Kamoon, mida mina sinna teha saan, kui Kerli neli päeva viiest ülilühikeses nahkseelikus tööle tuleb ning siis Silveri laua peal istub ja põlved ristab, naeratades ise meelalt? Kontorietikett ja poliitiline korrektsus on meile väga olulised!

Viimasel ajal olen veetnud aega ka oma superfänni lähenemiskatseid tõrjudes. Nimelt armus meie firma uus megaboss minusse esimesest silmapilgust – tal on hea maitse, ega see tema süü pole. Tähelepanu mulle muidugi meeldib ja paranenud karjääriperspektiiv samuti, aga pean teda ka samal ajal küünarnukidistantsil hoidma.

Ahjaa, millal sa võid kindel olla, et kutt, kellega sa juba mõnda aega kohvikus oled käinud, on sinusse ülepeakaela armunud? Kui ta sulle oma viimase Mentose annab ja sellest isegi suurt numbrit ei tee. Vaat see on armastus!