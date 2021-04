RÕÕMUS PARTNER, RÕÕMUS ELU! Õnnelikud suhted võivad pikendada meie eluiga 

Harvardi uuringute keskus on teinud ühe pikima uuringu, mis sai alguse 1938. aastal ja kus jälgiti pea 80 aastat 724 mehe elu. Praegu on uuringu juht dr Waldinger, kes on sellel ametikohal juba neljas.

Suhted on väga olulised

Polnud erilist tähtsust, kas uuringus osalenud mehed on pärit privilegeeritud või tagasihoidlikust perekonnast või kogenud palju isiklikke võidukäike. Kui räägitakse sellest, mis neid vanemas eas õnnelikuks tegi ja kuidas õnn on nende tervist mõjutanud, on tulemused olnud järjepidevad – inimese õnn taandub mitmetele suhetega seotud õppetundidele.

Sotsiaalsed sidemed on tervisele kasulikud. Sotsiaalselt rohkem pere, sõprade ja kogukonnaga seotud inimesed on õnnelikumad, füüsiliselt tervemad ja elavad kauem kui need, kellel on lähikondlastega vähem häid sidemeid.

Üksindus näib olevat toksiline. Inimesed, kes on eraldatumad kui nad tahavad olla, on õnnetumad, nende tervis halveneb keskeas varem, aju funktsioneerimine langeb varem ja nende elu on lühem kui inimestel, kes pole üksildased. Kurb tõsiasi on, et rohkem kui iga viies USA kodanik tunneb ennast elu jooksul üksildasena.

Suhete kvaliteet loeb. Konfliktides, näiteks väga konfliktsetes abieludes ilma kiindumuseta elamine on inimese tervisele kahjulik. Elamine soojade suhete keskel on meie tervist kaitsev. Waldinger juhib tähelepanu sellele, et uuringus osalenud inimesed, kes olid oma suhetega kõige rohkem rahul 50-aastaselt, olid 80-aastaselt ka kõige tervemad. Tervisenäitajad keskeas ei ennustanud head tervist vanemas eas.