Eneseareng „MÕTTEKOHT“ | Kuidas leida inspiratsiooni, mis paneks silma särama ja hinge helisema? Silja Paavle , täna 13:49 Jaga: M

GALERII

Foto: Pexels

„Kui me teeme elus neid asju, mida me naudime ja armastame, mis on meie jaoks väärtuslikud ja olulised, leiame ka võimaluse ja viisi, kuidas neid teha. See paneb silma särama ja hinge helisema,“ räägib tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht arengutreener ja motivatsioonikõneleja Kersti Rauts.