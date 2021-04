Kiri peatoimetajalt 

Väsimus, see kimbutab nagunii. Aga minuga on alati ka nii, et ega kevade alguseks enam miski naljalt rõõmu tee. Pigem vastupidi – pole asja, mis mind närvi ei ajaks. Isegi abikaasa, kellega me pigem tülitseme harva, ajab vahel nii tigedaks, et tahaks tal – nagu üks mu hea kolleeg ütleb – mõnel hommikul lihtsalt pea otsast hammustada.