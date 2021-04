Inimesed Liis Lusmägi ausalt läbipõlemisest: kartsin abi paluda, sest arvasin, et mind peetakse nõrgaks Helle Rudi , täna 06:00 Jaga: M

IGAÜKS ON OMA ÕNNE SEPP: «Tean, et mina ise olen oma kuningriigi looja,» rõhutab Liis, et väga palju on meie enda kätes. «Pille (Minev – toim.) sõnul on see suisa näha, kuidas olen õide puhkenud,» naerab naine. Ise on saatejuht märganud, kuidas eetris on tekkinud julgus rääkida ausamalt. Foto: Külli Rummel

Alati särav ja heatujuline saatejuht Liis Lusmägi põles ühel hetkel täiesti läbi, kuid suutis end madalseisust välja murda. Nüüd ulatab ta mentorina teistele abivajajatele käe.