Sulev Savisaare aias kasvab üle 2000 haruldase lille: tegelen oma kollektsiooniga niikaua, kuni on huvi ja jaksu Silja Paavle , täna 18:00

PÕNEVUST IGAL PÄEVAL: Sulev püüab oma peenramaal iga päev tiiru teha ja taimi uurida, sest kunagi ei või teada, millega loodus taas üllatab. Foto: Silja Paavle

Baltimaade suurima avamaal asuva sibullillekollektsiooni peremees Sulev Savisaar on rahul, et iga paari nädala tagant on aial uus ilme. Ka varakevaditi, mil õisi näitavad lumikellukese- ja krookusekollektsioon.