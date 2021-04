NAISTELEHE TEST | Higilõhnast vabaks loodusliku deodorandiga! 

GALERII

Foto: Vida Press

Mis vahe on tava- ja looduslikul deodorandil? «Suurim erinevus on see, et looduslikud deodorandid ei peata higistamist, nagu seda teevad tavatooted. Selle asemel püüavad need lõhna minimeerida,» ütleb Pure Cosmeticsi esindaja Gertrud Vardja.