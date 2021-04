Inimesed Mustkunstnik Irene Kivaste: naistele andestatakse vähem vigu kui meestele Helle Rudi , täna 15:30 Jaga: M

GALERII

TRIKIPISIK: Mustkunstipisik on üliohtlik. Kui see sind tabab, siis kõrvalmõjudest ei pääse lähikond kuidagi. «Las see avastamisrõõm jääda lähedastele,» naerab Irene. Järgmine võimalus teda esinemas näha on veebis 11. aprillil. Foto: Maris Pulla

«Kuigi jõulude ajal ma kinke kaardipaki abil ei lunasta, on mul alati mõni trikk varrukas valmis,» naerab mustkunstnik Irene Kivaste.