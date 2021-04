Viis nippi, kuidas väljaveninud teksad taas vormi saada 

Olgem ausad – laiem ja lohvakam teksalõige on jalas nii patuselt mugav! Õnneks näitavad ka moetrendid, et liibuvad püksid on minevikku jäämas. Nii et ole nutikas ja tee nägu, et sul pole seljas mitte väljaveninud vanad lemmikud, vaid kuumim moekaup!