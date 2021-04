81aastaselt tantsukooli avanud Ilma Adamson: ma pole ühtki aastat pensionil olnud 

Ega sellist 86aastast tarmukat prouat naljalt tihti kohta, kes rüperaali või nutitelefoniga sina peal on ja endise reipusega autorooli keerab. Tallinna kesklinnas asuva kodumaja välisukse juurest algava kõrgete astmetega trepist tõttab Ilma erakordselt hubasesse teise korruse korterisse nii väledalt, et temaga sammu pidamine võtab kergelt võhmale. Räägitagu siis veel, et kõigil tantsijatel on vanemaks saades jalad läbi ja nad peavad tervist kahjustava töö tõttu varakult teenitud puhkusele minema. Või kui see väide igaühe puhul paika peaks, poleks Eesti tantsukultuuri nii võimsa jälje jätnud naine saanud ju auväärses eas veel omanimelist tantsukooli avada.