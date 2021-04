Lugejakiri | Õnnetu naine: miks mu mees on voodis uimane? 

„Mees on mul keskmisest suurem. Pikkust ikka üle 180 ja kaalu ka üle 100 kilo. Ega see mind häirigi, aga ise olen mõelnud, kas seetõttu on ta voodis uimasem ja aeglasem. Mul jõuab isu enne üle juba minna, kuni ta tegudeni jõuab, mis mõjuda võiksid. Hinges on tunded soojad, aga füüsiliselt hakkab tõmme kaduma,” tunneb Kai, et on õnnetu.

„Tülisid meil ei ole. Kui ma selle teema tõstatan, siis ta rahulikult nagu tööhobune jätkab oma tegevusi ja ei süvene. Ütleb lihtsalt, et mis ma jaman. Et pole nii hull midagi. Mul lihtsalt olevatki vahel halb tuju. No ei ole asi selles ju. Miks mu mees on ometigi voodis nii uimane?! Konkreetne asi häirib, aga partner pole avatud muudatusteks. Tundub, et mu probleem ei olegi tema jaoks oluline. Saan aru, kui oleksin naine, kes annaks vihjetega märku, et miskit on mäda. Ma ütlen ju otse ega mängi neid mänge, aga ikka ta ei mõista. Millised variandid mul siis veel on? Otsin armukese ja jään enda elukaaslasele vahele, et ta lõpuks mind mõistaks... Narr lugu, aga kurvaks teeb. Sõbranna pakkus, et äkki me olemegi lihtsalt erineva natuuriga. Ka teistes tegevustes ma erksam ja äkilisem. Head lahendust ei oska enam leida,” kardab Kai, et varsti võib ta tõesti stressi tõttu depressiooni langeda.