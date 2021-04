Lugejakiri | Võtsin kätte ja hakkasin sööma! 

„Sotsiaalmeedias jagavad kõik mingeid hingelisi kogemusi ja naudinguid. Ma otsustasin enda meeli ergutada ja rutiinist praeguste piirangute keskel murda välja toidunaudingutega. Loobusin kõigist poolfabrikaatidest ja teen kõik toidud kodus ise, aga see pole veel kõik. Tunnistan ausalt, et istusin maha ja mõtlesin. Ja siis võtsin kätte ja hakkasin sööma,” kirjutab Elina.

„Ma teen kõik toidud algusest lõpuni nüüd ise. Ja igaks toidukorraks on uus toit. Kogused on varasemast väiksemad ja retseptid täiesti uued. Valin raamatutest, veebist ja küsin sõpradelt. Esimene nädal oli kõige keerulisem, sest kodus oli ju külmikusse juba toitu varutud, mida raisku ei tahtnud lasta. Nipiks sai see, et hakkasin mingeid koostisosi retseptis asendama sellega, mis kodus juba olemas mul oli. Toimis! Ma pole viimase kuu jooksul söönud kordagi toitu, mida varem teinud ja proovinud olen! Ettevalmistusele kulub natuke aega, aga poodi lähen nüüd ainult nimekirjaga. Mõned tooted ehk kallimad, aga lõpuks võidan ikkagi ka rahaliselt. Ja just nende poolfabrikaatide arvelt. Enda tehtud söögid on palju toitvamad,” kiidab naine.