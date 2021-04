Lugejakiri | Puhkusereis sai kurva lõpu: koroonaviirusega naasnud reisisell nakatas vanaema 

„Reisil puhkasin küll end välja ja tundsin, et tegu on õige otsusega, aga nüüd olen õnnetu ja tunnen end süüdi. Kui mu testid olid negatiivsed, siis sain kokku ka enda lähedastega. Mu vennapere on koroonas. Neil õnneks sümptomid üsna kerged. Aga mu kallis memm on koroonaga haiglas ja tema seisund ei ole kiita. Perekond ei süüdista mind, sest kohtudes kõik teadsid, kust tulin, aga süda vanaema pärast rahu ei anna,” muretseb naine.