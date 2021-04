Inimesed Pereterapeut Katrin Saali Saul: „Keegi pole kunagi täiuslik, aga tee sinnapoole on võimalik!“ Laura Karro , täna 17:48 Jaga: M

«Laps on õnnelik ilma põhjuseta. Kui ta on õnnetu, on midagi juhtunud. Täiskasvanutel jällegi on vaja põhjust, et olla õnnelik!» Terapeudi sõnul võiksime kõik laste mõttelaadi endale eeskujuks võtta. Foto: Stanislav Moškov

Käitumismustritest rääkides tunnistab Katrin Saali Saul (51), et temalgi on olnud üks segav muster, millega ta on aja jooksul palju tööd teinud, et seda muuta. «Mul oli enne raske anda enda vajadustest partnerile teada,» tunnistab ta. «Oma suureks rõõmuks olen jõudnud arenguga sinnapaika, kus ma enam siiski ei oota, et partner mu vajadusi ära oskaks arvata, vaid räägin ise!»