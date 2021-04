Moeajaloo üks olulisemaid aksessuaare – ikoonilise Chaneli käekoti lugu 

GALERII

49.99, Mango Foto: Tootja

Coco Chanel oli käekotte disaininud juba alates 1929. aastast, kuid see uus oli teistsugune. Veebruaris 1955 lõi riiete ja aksessuaaride puhul eelkõige kandmismugavust hinnanud moedisainer käekoti, mis jättis naise käed vabaks. See oli esimene, mille sai õlale riputada, et käed oleksid vabad muude vajalikumate tegevuste jaoks.