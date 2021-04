ILUTOODETE TEST | Turguta talvest tüdinud nägu kollageeniga ja poputa huuli koogimaitselise koorijaga 

See lõhnab nagu Lushi igatalvine Snow Fairy kollektsioon, mis on paljude lemmik. Lushi huulekoorijate puhul meeldib mulle väga, et need on väga suurte teradega ja kasutades ma tunnen, et see toode töötab. Küll aga ei suuda ma – olgugi, et olen suur maiasmokk – suhkrukoorija jääke kunagi ära limpsida, sest see on liiga magus isegi minu jaoks. Küll aga jätan selle asemel koorija ööseks huultele, et õlid mu musisuud veelgi pehmemaks muuta saaksid!