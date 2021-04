Foto: Tootja

Olen proovinud väga paljusid Lushi vannipomme ja kõik need on mind meeldivalt üllatanud. Ka vannijänku kogemus oli meeliülendav! Olen tohutu pastelsete toonide ja vikerkaare fänn, nii et sain vannipommi lahtumisest silmailu ja pärast üleni puuviljasena lõhnates hea une!

Foto: Tootja

Seebil on ju meie elus praegusel ajal väga suur roll ja kui see lõhnab nii, nagu oleksin just ühe mõnusa aroomivanni võtnud ning lisaks pehmendab käsi, olen ma müüdud! Seebist jätkub tõenäoliselt paariks-kolmeks kuuks, nii et sellise hinna eest on see igati väärt toode!