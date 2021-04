Anders de la Motte raamatus "Kevadohver" (Varrak, 2021) rullub lahti lugu, mida kohalikud elanikud on juba aastakümneid varjata püüdnud. Kui Thea Lind oma kallima Davidiga mehe kodulinna kolib, jõuab temani info 16aastase Elita surmast. Kui Thea saab teada, et mõrvapaigal viibis ka tema abikaasa, kes oli tollal 12aastane, ei anna see sündmus talle rahu, seda enam, et talle tundub, et talle ei räägita kogu lugu, mis tol ööl toimus.