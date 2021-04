Foto: Tootja

Terttu: Ma olen see tüüp, kes istub igal kevadel esimeste soojemate ilmadega terrassil, jalas lühikesed püksid ja seljas jope, et jalad natukenegi lumivalgest toonist tumedamaks saada. See on minu esimene isepruunistav toode, mida ma proovinud olen, ja võin öelda, et tõenäoliselt jääb see ka viimaseks. Seda põhjusel, et olin tootes väga positiivselt üllatunud.