Naised eelistavad pehmemate vormidega mehi 

Veebikülje Dating.com küsitlusele vastanuist ütles 75 protsenti end eelistavat pehmet ja ümarat mehetüüpi. Niisiis on moodi läinud dad-bod ehk väike õdus keskeapekk, mille omanikke on seni peetud trimmis ihuga adonistest alaväärsemaks.

Dating.comi küsitlusele vastanud 2000 inimesest väitis 20 protsenti, et partneri leidmisel pole kehakuju üldse tähtis. Vaid 15 protsenti inimesi tunnistas end eelistavat Barbie- või Keni-nuku tüüpi figuuri. „Väga vormis ja trimmis kehi peetakse partneri ligimeelitamisel ideaalseks, kuid Dating.comi kasutajad tõestasid äsja, et päriselu armulugudes pole see alati nii,“ ütleb kohtinguveebi asepresident Maria Sullivan. Tema sõnul kipuvad filmid ja telesarjad edendama ebarealistlikku kehatüüpi. „Nii jääb inimestel mulje, et nad peavad partneri leidmiseks samasugused välja nägema. Võime rõõmuga kinnitada, et päriselt ei käi maailmas asjad nii.“