Suhted Ümbermõtlemine võib ärevust vähendada

Foto: Vida Press

Inimesed on programmeeritud mõtlema, et neil on alati õigus. Kuid selle instinkti vastu võitlemine võib mõjuda väga vabastavalt, kirjutab The Atlantic.