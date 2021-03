Kui kaua ta ometi magab! Erinevad unerütmid panevad suhte proovile 

Looduses ei tuleks kõne allagi, et hommikuti lõõritav lõoke ja öösiti huikav öökull punuks ühise pesa. Inimeste maailmas ei ole selles midagi imelikku. Iseasi, kas selline erinevate unerütmidega kooslus aitab harmoonilist ja mõlemale rõõmu pakkuvat suhet luua. Raske on rahulikku und nautida ja samas ka keeruline leida ühist koosolemise aega, kui üks tõuseb üles hommikul kell seitse ja teine magab samal ajal veel õndsat und, alustades oma päeva alles lõunaajal, olles üleval hiliste öötundideni, sellal kui päevast väsinud partner juba ammu voodis unenägusid näeb. Palju sõltub sellest, kui tugev on suhe ja soov koos edasi minna ning kas teineteise vajadusi aktsepteeritakse.