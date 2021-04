Inimesed Pihtimus: „Matuseriided jäid kappi. Inimene justkui haihtus“ Geidi Raud, Õhtuleht , täna 13:03 Jaga: M

GALERII

Salme-Rosalie Humala ärasaatmine möödunud aasta juulis. Foto: Erakogu

„Viisime Salme vaid paariks-kolmeks nädalaks Kuressaare haigla õendusabi osakonda. See oli 10. märtsil 2020, ta oli 94aastane. Enam me teda ei näinud,“ neelab tema minia Ly Humal (58) kibeduspisara. Ly poleks iial uskunud, et aasta hiljem on seis koroonarindel hoopis hullem ja inimesi sureb iga päev.