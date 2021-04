Tules hävinud mälestuste otsingutel Rita: äkki mõni koolikaaslane reageerib ja saab saata mõne foto kooliajast 

Juba mõnda aega on Rita kandnud hinges soovi näha oma koolipõlveaegseid pilte ja saada ühendust kaaslastega, kellega koos lõpetas 1982. aastal Muraste 8-klassilise kooli. Ta on kirjutanud isegi rahvusarhiivi ja küsinud, kas neil on säilinud selle kooliga seotud fotosid või näiteks klassitunnistusi. Arhiivist tuli aga vastus, et selliseid ülesvõtteid ei ole. Naisel soovitati pöörduda mõne klassiõe või -venna poole, kuid nendega on Rital kontakt katkenud.