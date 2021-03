Snežana tunnistab, et kui saaks aja tagasi keerata ning tema tütar teataks 9aastasena taas, et on nüüd vegan, siis lööks ema tõsist häirekella. Sest uuringud on välja toonud, et söömishäired ilmutavadki lastel end juba 8-9aastaselt, kuid kõige tavapärasemalt 12aastaselt.