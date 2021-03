ITA EVER 90 | Hardi Volmer: elutervest huumorist meie juubilaril juba puudu ei tule 

Hardi Volmer meenutab seika mängifilmi «Elavad pildid» võtetelt, kui olid parasjagu filmimas lõpustseeni. «Ita pidi seal teesklema kinnisvarahaidele äsja surnud korteriomanikku. Oli pika võttepäeva lõpp. Üritasin omal hädisel, aga ülevoolaval moel näitlejal «kätt hoida»: et kiirabiarsti teksti ajal oleks vaja hinge kinni pidada ja kui ei suuda, võib ta iga hetk kasvõi istuli karata, küll me selle vastasplaanidega ära hämame, kui duubleid ei jaksa teha. Aga diiva manitses mind vähem tühja plära ajama ja mõtlema pigem teise vanameistri soorituse peale. Nimelt pidi Arne Üksküla samas stseenis minestunult põrandale varisema. Jutu lõpetuseks teatas Ita, et ei saagi olla midagi lihtsamat, kui diivanil lösutades surnud vanaema mängida. Elutervest huumorist meie juubilaril juba puudu ei tule.»