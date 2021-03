Laine Mägi tõdeb, et Itale mõeldes hämmastab teda, et ta ei ole Everit kunagi prillidega näinud.

«Juba enne Draamateatrisse tulekut olin kuulnud, et Ita Ever armastab laval krutskeid teha. Õnneks mängisime tookord komöödiat, kui nägin esimest korda, kuidas Ita pööras publikule selja ja tegi teistele näitlejatele huuli torutava grimassi. Mina olin näoga saali poole ja paar sekundit rollist väljas. Pärast ajas naerma − see ei ole tal kius, vaid tõesti krutski.

Kui olime koos proovisaalis tükiga «Kui me Moondsundi Vasseliga pähkleid kauplesime, siis ükski ei tahtnud osta», siis nägin, et ka Ita proovib nii ja naa, tal on samasugused raskused nagu teistelgi. See oli vabastav ja kindlust andev tunne. Midagi uut luues alustame kõik nullist, lihtsalt kui kõrgele keegi sealt jõuab. Mõtlesin: kui rumal minust – arvata, et mõnel tuleb see lihtsalt.»