ITA EVER 90 | Ivo Eensalu: võtsin kolm päeva hoogu, et üldse tema jutule minna 

Ivo Eensalu mäletab, et võttis lavastajana kolm päeva hoogu, et üldse Ita jutule minna ja küsida, kas ta tahab tema tükis «Piparkoogimehike» rolli teha. Ta oli kohe nõus.

«Kuus aastat hiljem lavastasin «Kalmistuklubi». Seal olid tegelasteks sõbrannad, kes on matnud oma mehed. Tükis oli koht, kus naised tulid pulmast svipsis peaga koju. Kuna kambas oli ka Ülle Ulla, siis tegime sinna ühe tantsunumbri, mille Ülle lavastas. Ütlesin Itale, et kui ta selle tango ära teeb, siis rahvas naerab nii, et seda peab kordama. Ita oli umbusklik. Aga esietendusel tuligi suur aplaus. Käisin vaatamas ka «Kalmistuklubi» 40. etendust. Sealgi sai tantsunumber aplausi. Kuid Ita kargas varsti uuesti püsti ja tantsis nii, et sai veel teisegi aplausi. Kuid sellestki ei piisanud, ta tegi sama nalja kolmandatki korda! Võrratu inimene!» ütleb Eensalu.