ITA EVER 90 | Mari Lill: me ei olnud märganudki, et Ita tegi keset monoloogi kiiktooliga tagurpidi kukerpalli 

Mari Lill meenutab seika, kui mängis koos Everiga lavastuses «Kolm õde». «Ita oli Maša, istus kiiktoolis ja rääkis, kuidas ta Veršininit armastab. Mina (Irina) ja Meeli Sööt (Olga) kükitasime ta jalge ees, pead all, ning kuulasime Maša monoloogi. Kui me pead tõstsime, oli Ita järsku püsti, ise ikka pihtimusega jätkates. Saalist käis küll kahin läbi, aga me ei olnud märganudki, et Ita tegi vahepeal kiiktooliga tagurpidi kukerpalli. Ta oli tšauh kukkunud ja siis kohe püsti karanud... Iga kord, kui see lugu mulle meenub, ajab see mind nii naerma.»