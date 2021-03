Elle Kull tõdeb, et Itaga meenuvad lõbusad lood. «Osa neist ei kannata trükimusta, aga need on nii vaimukad! «Saateviga» oli lavastus, kus kõik vahivad telekat ega pane midagi tähele. Ita oli väärikas majaproua Bódog. Ta pidi ütlema Tõnu Aava härra Szüczile: «Härra Shücz, nihkuge palun edasi.» Kuid ühel etendusel «unustas» Ita ühe tähe vahelt ära. Teda ennast ajas see nii naerma, et ta pööras saalile selja ja naeris valjult ha-ha-ha. Sellest tuli pahandus. Järgmisel õhtul mängiti jälle «Saateviga». Nüüd ütles Ita paar tähte valesti, kui ta tuli teisest toast tordiga ja teatas: «Siin ongi see bunschi tort!»