ITA EVER 90 | Eero Spriit: ta on ikka üks julge naine! 

Eero Spriidil meenub 40 aasta tagune aeg, kui nad tegid ETVs «Evergreen show’d» ehk «Igihaljast vaatemängu» Ita 50. sünnipäevaks. «Olime Tallinnas keskturu lähedal üheksakordse maja katusel, et filmida episood, kus vanaproua hüppab katuselt alla ja maandub oma kodus. Loomulikult oli õhulennuks valmistatud nukk, aga alguse hüpe tuli Ital endal teha. Meil oli mõeldud nii, et filmime teda hüppamas liftiruumi katuselt, mis oli aga 2,5 meetrit kõrge. Alla oli laotatud pehme kõrgushüppematt. Psühholoogiliselt oli see raske, sest hüppaja nägi ju all sügavuses olevat tänavat. Kui Ita esimest korda redeliga üles ronis, ütles ta: «Ei, poisid, jätke see nali!» Veensime teda siiski, kuni Ita palus, et oodake. Ta keskendus ja kui kaamera käima läks, siis hüppas, ühes käes ridikül, teises turukott. Ita on ikka üks julge naine!»