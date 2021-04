Seksuaalkoolitaja Emily Nagoski raamatust „Leia oma kirg“ (Postimees, 2021) saavad lugejad vastused küsimustele, mis on terve igaviku peas mõlkunud, näiteks miks mõned inimesed erutuvad väga kiiresti, samal ajal kui teised on pidevalt „pidurid“? Samuti selgub, mis tõde peitub selle taga, et inimesed seksides sokid jalga jätavad.

Tuleb välja, et tegelikult on kõik naised täiesti normaalsed, olgu neil seksiisu kolm korda päevas või kolm korda kuus. Tuleb lihtsalt mõista, mis takistab meie nn gaasipedaalil põhja minemast ja mis hoiab meil pidurit peal. Nagoski teeb selle kõik ja veel enamatki selgeks väga lõbusalt, lihtsalt ja näidetega elust enesest.

Autor kirjutab: „Paistab, et kultuurilise müüdi kohaselt peaksid naised olema täpselt nagu mehed – kattuva erutuse ja spontaanse ihaga – kuni selle hetkeni, kui vahekorda satume, ja siis tuleks meil funktsioneerida eksklusiivselt naissoo moel, saades orgasmi käitumisest, mis juhuslikult mõjub väga regulaarselt meestele. Meeste nauding on vaikenauding.“ (lk 287)

Ühiskond eeldab, et naised „töötavad“ samamoodi nagu mehed. Kuid igaüks, kes raamatut loeb, mõistab, et see ei ole nii – ega peagi olema. Tuleb lihtsalt teada, mis kellelegi mõjub, ja just seda „Leia oma kirg“ avastada aitabki.