Toimetaja veerg Silja Paavle , täna 02:00

Kõndimisest on saanud uus rahvussport ja pääsenud pole sellest minagi. Detsembris, kui õues oli lumi ja kiilasjää, tundsin, et just kõndimine aitab natukenegi sel kentsakal ajal aruraasu hoida. Nii ma teele läksin.