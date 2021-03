Kaie Kõrb 60 aasta juubeli eel: "Mul ei ole selleks vajadust, et mind kiidetaks või ülistataks. Igaks asjaks on oma aeg." 

«Nädalad mööduvad tohutu kiirusega, varem ma seda nii selgelt ei tajunud. On esmaspäev ja juba reede ...» tõdeb Kaie direktorikabinetis istudes. Töölaual seisab raamitud foto kaksikutest Eduardist ja Raimondist, kelle sünnist on möödas kolmteist õnnelikku aastat. Ega Kaie imestakski, kui juba järgmisel hetkel olekski käes aprill, tema juubelikuu. Või mai, mil peab 90 aasta juubelit ema Salme. Või juuni, mil Tallinna balletikool tähistab 75. sünnipäeva. Aja kiiret voolu on Kaie sõnul märganud paljud tema tuttavad. «Ma ei teagi, kas koroona pani seda teistmoodi nägema – sa lihtsalt pead olema kogu aeg valmis, ergas, kikkis, rahu ei ole.»