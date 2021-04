Inimesed Disainer Daniel Kotsjuba: sain aru, et mul on võimalik ratastoolis olemist ja kogetud elumuutust enda erialasse tõlgendada Liis Ilves , täna 18:00 Jaga: M

GALERII

ÕNNELIK PEREKOND: Daniel on koos abikaasa Estriga läbi tulnud kõikidest suurtest mõõnadest. Praegu on paari suurim rõõm nelja-aastane energiline Joonatan. «Teatud mõttes on see tore, et pojake peab minu ratastooli loomulikuks,» tõdeb isa. Foto: Martin Ahven

«Sageli avastan end küsimast, kas saatuslik õnnetus muutis mu elu üldse halvemaks. Kõike arvesse võttes võin ja saan mina täna küll öelda, et olen väga õnnelik,» mõtiskleb disainer Daniel Kotsjuba.