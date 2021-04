Mullu 2222 kilomeetrit jalutanud naine: olin pikki aastaid elust suuresti läbi tuhisenud nagu kiirrongiga, mille akna taga vilksatasid aastaajad uduste kiirpiltidena 

Kui laiemalt on kõndimisest saanud moehitt alles viimasel ajal, siis Mare (53) on kõndinud kogu elu. «See on iseendaga kulgemine, mil on aega vaadata, kuulata, mõelda, tunnetada,» sõnab ta. Harrastusele pani kindlasti aluse maal autota peres kasvamine – koolis tuli käia jala, olenemata ilmast ja aastaajast.