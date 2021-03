KUMMUTAME MÜÜTE! Miks tekivad pigmendilaigud ja kuidas neist vabaneda? 

Teaduspõhise apteegikosmeetikabrändi Eucerin koolitusjuht Kaide Gulua kummutab mõned pigmendilaikudega seotud müüdid, et iga naine saaks end oma nahas säravalt tunda.

Geneetika mängib olulist rolli selles, milline on su nahatüüp ning kas sul on kalduvus pigmendilaikude tekkeks. Küll aga pole see kaugeltki ainuke faktor. Päikesekiirgus, põletikud, vabad radikaalid ja hormonaalsed muutused soodustavad oksüdatiivset stressi, mis viib naha nii-öelda värvimuutuseni. Kaks kõige levinumat hüperpigmentatsiooni tüüpi on melasma ja päikeselaigud. Melasmat põhjustavad eelkõige hormonaalsed muutused ja seda nimetatakse isegi raseduse maskiks. Seda tüüpi hüperpigmentatsiooni esineb tavaliselt kõhul ja näol.



Samuti võivad hüperpigmentatsiooni põhjustada teatud ravimid või mõne aine puudus. Näiteks seostavad mõned kliinilised uuringud B12-vitamiini puudust hüperpigmentatsiooniga. Mõnikord tekib hüperpigmentatsioon aga põletikujärgselt, kui nahk on saanud viga, näiteks akne tagajärjel. Seega pigmendilaikude tekkepõhjuseks võib olla palju enamat kui geneetika.

Laiguline nägu on vanainimeste mure

Paljud arvavad, et pigmendilaigud tekivad vananedes. Sel juhul peetakse üldjuhul silmas päikesekiirguse tagajärjel tekkinud silmanähtavaid laike näol, mis on otsene tulemus aastate jooksul saadud üleliigsest UV-kiirgusest ning mis aja möödudes avaldub üha intensiivsemalt nii kätel kui näol. Päikeselaigud annavad endast enim märku üle 50aastastel inimestel, kuid samuti võivad need nähtavaks muutuda noortel, kes veedavad liiga palju aega päikese käes või solaariumides.

Pigmendilaikudest saab lahti vaid ülikallite kosmeetiliste protseduuride abil

Hüperpigmentatsiooni leevendamiseks on välja mõeldud palju keerukaid ravimeetodeid nagu laserravi, keemiline koorimine ja mikronõelatamine (micro-needling), mis lubavad kiireid tulemusi, ent võivad osutuda üpris kulukaks. Lisaks on kasutusel pleegitavate omadustega ravikreemid, millest kõige tuntum on hüdrokinoon. Tegemist on väga intensiivse retseptiravimiga, mis ei pruugi aga igale nahatüübile sobida. Keerukamate ravimeetodite kõrval on teadlased teinud aastate jooksul palju uuringuid selleks, et leida pigmendiprobleemile lihtsam lahendus, mis oleks paljudele inimestele kättesaadav ja jõukohane.