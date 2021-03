Lugejakiri | Mida teha sõbraga, kes vahetab naisi nagu sokke? 

„Mul on lapsepõlvest saadik sõber, kellega koos koolis käisime ja isegi ülikooli astusime. Ta on igati väärt sõber, aga viimastel aastatel on kurb vaadata, kuidas ta naisi vahetab. Võib ausalt öelda, et naisi vahetab ta nagu sokke! Mul kahju sõbrast, aga ka neist naistest. Nii mõnigi neist on jätnud sümpaatse mulje, kuid mu sõber kasutab neid ainult ära,” kirjutab 32aastane Madis.

Madise sõnul on ta sõber nende seltskonnast ka ainuke, kel kindlat elukaaslast pole. „Või peaks hoopis ütlema, et tal on neid liiga palju. Enamasti kestab ta suhe maksimaalselt pool aastat. Aga vahel kestab tal mitu suhet korraga. Ta käib töö tõttu reisidel, mistõttu saab ta ka naistega mängida. Kedagi enda juurde päris elama ta ei võta, aga veedavad näiteks nädala või nädalavahetuse koos. Siis järgmisel nädalal teine.

Üks neiu sai kord sellele jälile. Too oli ka päris kange neiu, sest tuli nädal hiljem sõbra juurde ja nõudis tagasi panni, mille oli sinna ostnud. Ega sõbral muud üle ka ei jäänud. Olin just seal, kui nad maja eest panni käest kätte vahetasid. Minul oli piinlik, kuigi ma ei ole midagi valesti teinud, siis nende naiste ees olen justkui ka mina süüdi. Ma ju tean, millega ja mitme naisega ta korraga tegeleb.

Seni olen vaikinud, aga tema viimane neiu sai väga haiget, mis pani mu mõtlema, et äkki peaksin naisi hoiatama. Sõbraga rääkimisest pole kasu olnud. Ta tahab veel natuke nautida, et siis leida see üks ja õige. Nautimises pole midagi halba, kuni keegi haiget ei saa. Mure ongi selles, et tema elab naistega vahel nädalaid ja jätab mulje tõsisest suhtest, mis siis ootamatult katkeb,” on Madis nõutu.

Ka praegu on Madise sõbral juba uus neiu leitud. „Nüüd on tal neiu, kes käib tema juurde koera ja spordikottidega. Mu sõber oskab olla ja näida – ta käib isegi neiu koeraga jalutamas. Ma julgen pakkuda, et ei lähe palju, kui suveks leitakse tema kõrvale veel üks neiu. Või tuleb üldse uus. Ma ei tahaks tema usaldust reeta, aga ise tema naistele pidevalt head nägu teha ja valetada... See pole ka minu suhtes päris aus.”