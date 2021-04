Lugejakiri | Mees võttis kodukontoris aastaga 30 kilo juurde – kas tuleks ta maha jätta? 

„Oleme mehega aastaid koos olnud, aga viimasel aastal on ta tööd teinud ainult kodukontoris, mis on muutnud tema elustiili. Senini oli ta täiesti normaalkaalus,” kirjutab Triinu.

„Ta on palju turtsakam. Ka meie voodielust on särts kadunud. Ei ole eriti erutav, kui ähkiv mees midagi ei jaksa ja hingeldab. Öösiti norskab palju rohkem kah. Mingi hetk jäin kõrvalt teda vaatama – ei midagi kutsuvat ega põnevat enam minu jaoks. Samas temas ju oli midagi, kui me kokku saime. Ei tahaks kaalu tõttu inimesest nii lihtsalt loobuda, aga ta ei näe ise probleemi. Kui ma räägin, et liikuma peaks rohkem ja toitumist muutma, siis olen mina paha ja pirts. Aga ta ei mõju enam meheliku ja kütkestavana minu jaoks. Valetada ja head nägu lõputult ju teha ka ei saa,” arvab Triinu.

Naise sõnul ei tea ta, mida peaks edasi tegema. „Aidata teda enam ei oska. Jaksu ka ei ole. Aga mis elu see sellise mehega on? Ta pole ju laps, et teda kontrollima peaksin... Aga kui teda ennast ei häiri ega huvita, siis olen ma lihtsalt lõksus. Pean suhte lõpetama või mingi äärmusliku teoga tema silmad avama. Kui meie teed ka lahku lähevad, siis ikkagi oleks tore, kui ta enda tervise korda saaks,” avaldab Triinu, et tõenäoliselt on see suhe tal elukaaslasega ikkagi läbi.