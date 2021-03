Lugejakiri | Miks mehed raseda naisega flirdivad? 

„Mida ilusamaks on ilmad läinud, siis olen üritanud rohkem liikuda. Ämmaemand soovitas seda ka, aga viimased nädalad olen kogenud kummalisi hetki oma jalutuskäikudel,” kirjutab Inga.

„Jooksurajal kepikõndi tehes üritas kaks meest minuga flirtida. Ma olen rase ja mul on juba nähtav kõht, aga ikka mõni mees üritab. Minu jaoks on see natuke veider. Ma ise tunnen end ebamugavalt, kui keegi minuga flirtida üritab. Mu mõtted ju hoopis mujal. Lisaks - mul on mees kodus olemas!” on Inga üllatunud.

Naise sõnul üritas üks mees jooksurajal temalt esiti uurida, et ega ma endale ja beebile spordiga liiga ei tee, kuid peagi liikus vestlus sellele, et tema autoga võiks pärast tanklast kohvi võtta ja juttu ajada.

„Teine mees jooksis mööda ja tegi pärast teretamist komplimendi, et ma näen hea välja. Järgmisel ringil minust möödudes ütles, et võib minuga samas tempos joosta, et mul igav ei oleks. Ja kuigi ma talle andsin mõista, et tahangi üksi olla, siis kõnetas ta mind veel ka kolmandal korral minust möödudes,” meenutab Inga.

Naise sõnul on ta ka poes saanud enda kohta kommentaare.