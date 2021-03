Dilaila kolumn | Seksisõltuvust ei eksisteeri? 

Alguses ei tahtnud ta kastidest rääkida, kuid pärast veiniklaasi (mis me ikka siin tsenseerime, olgem ausad, poolt pudelit) avanes ta veidi.

„Mäletad, kui kurtsin, et mees tahab ainult üks kord nädalas ja misjonäripoosis seksida ja kallistada?“

„Mäletan. Kas sa tahad ta selle pärast nüüd maha jätta?“

„Ma ei tea, mida teha! Ühel päeval leidis ta mu vibraatori akulaadijast ja pakkus, et prooviksime seda koos. Lootsin siis, et lõpuks ometi midagi muutub!“

„Ja siis?“

„Pärast hakkas ta nutma ning teatas, et on seksisõltlane, peab end pidevalt tagasi hoidma ega oleks tohtinud kiusatusega kaasa minna. Ma arvasin, et seksisõltuvus on välja mõeldud, aga nüüd on ta terve kuupalga seksilelude peale huugama pannud ja tahab kolm korda päevas uusi asju proovida, nädalavahetusel mõnikord kümme!!!“

Nojah, praegu oleks sõbrants igava seksiga ilmselt päris rahul. Eile õhtul sain sõnumi, et mees tahab nende voodiellu tibi sõpruskonda kaasata. Tahtsin juba vastata, et jätku mind asjast välja, kui ta täpsustas, et tüüp peab silmas hoopis ta kursusekaaslast Taavit. Nüüd tean, kellele messida, kui oma elu haigutama ajab. :)