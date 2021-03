LUGEMISSOOVITUS | Kuidas toimiksid sina, kui tundub, et su laps on tõeline deemon? 

Ashley Audraini „Kahtluse” (Helios, 2021) peategelaseks on Blythe Connor, kes ei taha, et ajalugu korduks. Tema suhted emaga olid pehmelt öeldes keerulised. Tema ema suhted oma emaga niisamuti. Nüüd on tema võimalus ajalugu muuta. Ent see osutub keerulisemaks, kui ta eales arvata oleks osanud.

Audrain on kirja pannud ühe loo emadusest, aga mitte selle klassikaliselt ilustavas võtmes. Loos põimuvad minevik ja olevik. Sünge möödanik, mis mõjutab käesolevat hetke.