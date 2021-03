Naine Peatoimetaja veerg Merle Luik , täna 02:00 Jaga: M

Üks mu endine kolleeg oli täielik kodutehnikahull. Meil töötades olid just tehnikalood tema lemmikud ja lõpuks suutis ta kõik need kodumasinad, millest ta artikli kirjutas, endalegi osta. Gaseeritud vee aparaat? Olemas! Saiakergitusmasin? Ostetud! Triikimiskeskus? Vajalik kraam, juba kodus ootamas! Kuumaõhufritüür? No see ju lihtsalt peab majapidamises olema! Kui talle ükskord külla sattusin, naersin laginal, sest tal sõna otseses mõttes igas nurgas midagi surises, mulises või laadis.