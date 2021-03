Tänavuse kevadmoe märksõnadeks on mugavus ja isikupära 

Klassikalisi trentšmant­leid võib moemaailmas pidada kevadekuuluta­jaks. Jah, need tulevad kollektsioonidesse igal hooajal, aga sel korral on need kõike muud kui tavalised. Otsi just jul­gemaid ja põneva­maid lõiked, mis on näiteks ekstra pikad või laiad. Detailidest väärivad tähelepanu võimsad käised, kihilised kraed, suu­rendatud taskud või miks mitte erilised nööbiread. Üks korra­lik trentšmantel sinu garderoobis on kahtle­mata investeering, mis jääb sinna igaveseks.