Näppa kallima riietamiseks ideid moelavadelt! Kevadine meestemood toob pilti tuttavad mustrid uues ja säravas kuues 

Selle moehooaja värvidest tasub esile tuua toonid, mida on lihtne kanda ning mis on tänu hooajatu­sele ka pikka aega kantavad. Erinevad pruunid, karamellitoo­nid, heledad beežid ja võiküpsise mahedad kollakad on suurepärane investeering sinu garderoobi! Mitte ainult rõivastel, vaid ka aksessuaa­rides ja jalatsites on just selline värvikaart igati paslik oma isiklik­ku moekollektsiooni hankida.