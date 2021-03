Inimesed 70aastane Rene Kari vormib oma kehast antiikskulptuuri: loodan jõuda elu parimasse vormi kolme aasta pärast Helina Piip , täna 09:22 Jaga: M

GALERII

ILUKUMMARDAJA: «Juba poisina sain aru, et kui soovin nautida õrnema soo ilu, ei tohi ma ise kole olla. Siit tuligi teadmine, et enda eest on vaja hoolt kanda,» ütleb kunstnik Rene Kari. Foto: Erki Parnaku

Rene Kari on kunstnik, kes on vorminud aastakümneid oma keha antiikskulptuuriks. Ta näeb enda sõnul 70aastasena parem välja kui kolmekümneselt. Mees tahab olla julgustavaks eeskujuks teistelegi: «Soovin ju, et kõik kehad oleksid kaunid.»